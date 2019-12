Abfuhr für ÖSV-Damen! Brem als Beste 16.

Auch der zweite Saison-Riesentorlauf bei den Damen hat somit ein neues Siegergesicht gebracht. Nach dem Auftakttriumph der Neuseeländerin Alice Robinson in Sölden gelang am Samstag in Killington (USA) der Italienerin Bassino der Premierenerfolg. Bassino hatte am Ende 26 Hundertstel-Sekunden Vorsprung auf Federica Brignone vorzuweisen. Dritte wurde US-Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin.