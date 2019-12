Pöltl und San Antonio überraschen gegen Clippers

Die kriselnden San Antonio Spurs haben am Freitag in der National Basketball Association mit einem 107:97 gegen Titelanwärter Los Angeles Clippers überrascht. „Ein super Gefühl“, jubelte Jakob Pöltl mit seinem Team. Der Center aus Wien trug sich in 15:30 Minuten Spielzeit mit je sechs Punkten und Rebounds sowie vier blocked shots in die Statistik ein.