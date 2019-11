Mayer auch im zweiten Abfahrts-Training bärenstark

Carlo Janka war am Freitag auch im zweiten und letzten Training für die Weltcup-Abfahrt in Lake Louise am Samstag (20.15 Uhr/live ORF 1) der Schnellste. Der Schweizer setzte sich in dem gegenüber dem Vortag rund zweieinhalb Sekunden schnelleren Lauf 0,58 Sekunden vor Travis Ganong (USA) und 0,64 vor Matthias Mayer durch.