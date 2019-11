Wieder fit! Stankovic vor Comeback am Wochenende

Haaland stand wegen kleinerer Verletzungen zuletzt am 10. November beim 3:0 in Wolfsberg gegen den WAC in der Anfangself der „Bullen. “Er hat ein gutes Gefühl. Wir werden sehen, im Prinzip ist er gesund und bereit", erzählte der Salzburg-Trainer über den europaweit begehrten Stürmer, der in dieser Saison bei 27 Toren in 19 Pflichtspielen hält.