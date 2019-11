„Frau Doktor“ - Beate Schrott bekommt Diplom

Nächstes Ziel ist für beide natürlich das Olympiajahr! In Tokio möchte Beate Schrott, 31, zum dritten Mal in Folge bei den Spielen starten, und Christian Taylor hat ganz, ganz große Ziele. Er will zum dritten Mal in Folge bei Olympia den Dreisprung gewinnen. Das gelang vor ihm nur Viktor Sanejew für die UdSSR in Mexiko 1968, München 1972 und Montreal 1976. Selbst in Moskau 1980 gewann Sanejew noch Silber.