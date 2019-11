Interne SPÖ-Revolte tobt: Muss Rendi-Wagner gehen?

In der krisengebeutelten SPÖ verdichten sich zunehmend die Gerüchte: Nach einer parteiinternen Revolte soll Noch-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner vor dem Rückzug stehen! Wie die „Krone“ am Donnerstag aus SPÖ-Kreisen erfuhr, hatte am Nachmittag ein Krisenstab getagt. Ist der Abgang der SPÖ-Chefin beschlossene Sache, so könnte sie bereits am Freitag ihr Amt los sein. Rendi-Wagner will aber offenbar von sich aus nicht gehen. Die Frage um ihre Nachfolge ist allerdings noch offen. Kolportiert wird, dass Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser bereit wäre, die Partei für eine gewisse Zeit zu übernehmen - was sein Sprecher allerdings noch am Donnerstagabend dementierte.