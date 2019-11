Bundeswehr blamiert sich mit Wehrmachtsuniform

Das Verteidigungsministerium gilt schon seit Jahren als Problemressort in der deutschen Regierung. Immer wieder macht die Bundeswehr mit Pannen und Skandalen Schlagzeilen, zugleich wird die Unterdotierung der Armee beklagt. Kramp-Karrenbauer warb am Mittwoch in der Budgetdebatte des Bundestags neuerlich für „mehr Geld“ für die Bundeswehr und bekräftigte ihren Appell, dass Deutschland mehr Verantwortung in der Außen- und Sicherheitspolitik übernehmen müsse.