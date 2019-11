Fix: Innenministerium stoppt Kickls Reiterstaffel

Wiener Bürgermeister begrüßt Projekt-Aus

Peschorns Entscheidung das Projekt „Berittene Polizei“ einzustellen, wurde vom Wiener Bürgermeister „ausdrücklich begrüßt“. Michael Ludwig (SPÖ) sieht sich bestätigt, dass für die Einrichtung einer solchen Einheit in Wien erhebliche Investitionen zu tätigen gewesen wären. Diese finanziellen Mittel sollten „dringend und sinnvoll“ in anderen Bereichen der Wiener Polizei eingesetzt werden, hieß es in einer Stellungnahme des Bürgermeisters.