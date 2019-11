Erfolglose Suche nach vier abgetrennten Zehen

Ursprünglich wurden die Einsatzkräfte zu einer Personenrettung gerufen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte sich das Opfer allerdings selbstständig befreien. Was war davor passiert? Die Frau arbeitete an einer Förderschnecke und wollte sich mit Hackschnitzeln für den bevorstehenden Winter eindecken. Dabei geriet sie in die Förderschnecke und wurde dort eingeklemmt. Am linken Fuß trennte sich die Ohlsdorferin bis auf ihren kleinen Zeh alle vier ab. Mit der Rettung wurde sie ins Salzkammergutklinikum Gmunden gebracht und dort stationär aufgenommen.