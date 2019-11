DNA-Treffer führte Polizei zu Einbrecher

Polizisten konnten einen Pinzgauer (24) als Einbrecher überführen: Ein DNA-Treffer führte die Beamten zu dem Mann. Seine Schuhe, die er zu den zwei Einbrüchen trug, stellten die Beamten sicher. Er ist geständig für zwei versuchte Einbrüche, die sich in der Nacht auf den 11. August in Neukirchen am Großvenediger abspielten: Damals wollten die Täter Werkzeuge aus einem Firmenfahrzeug stehlen. Sie wurden gestört und flüchteten. Ähnlich wie beim Wohnhaus-Einbruch: Der Eigentümer erwischte sie in flagranti. Daraufhin ergriffen die Täter die Flucht.