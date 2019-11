Wahnsinn! Goalie trifft per Ausschuss in Minute 94

Mit einem nicht alltäglichen Tor gewann in Mexiko die Mannschaft von Chivas Guadalajara gegen die Elf von Veracruz in der höchsten Spielklasse 3:1. Im Fußball kommt es oft vor, dass, wenn die gegnerische Mannschaft drückt, der Torhüter den Ball lange unter sich begräbt. Nicht so Jose Antonio Rodriguez. Der Torhüter von Chivas sah, dass der Goalie von Veracruz wegen einer Ecke nach vorne rannte. Rodriguez schnappte sich denn Ball und ließ ihn (fast)über das ganze Feld fliegen. Großartige Chancenerkennung. Faszinierend, das Ganze (im Video).