Salzburgs Haaland ist bereit für CL-Hit in Genk

Die Bedeutung des Auftrittes in Genk ist den Salzburgern bewusst. Mit einem Remis wären Platz drei und der Umstieg in die Europa League sicher. Bei einem Sieg hätten die Bullen weiter Chancen auf den Achtelfinal-Einzug in der Königsklasse. Gewinnt Titelverteidiger Liverpool am Mittwoch das Parallelspiel daheim gegen Napoli nicht, könnten die Salzburger mit einem Heimsieg im direkten Duell am 10. Dezember sogar noch die Engländer eliminieren.