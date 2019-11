Pfiffe und Buh-Rufe! Watzke macht Favre Druck

Sportdirektor Michael Zorc hatte nach einer Krisensitzung der Bosse am späten Freitagabend bereits am Samstag klargestellt: „Wir gehen mit Lucien Favre in das Spiel beim FC Barcelona und erwarten, dass wir da eine deutliche Leistungssteigerung sehen.“ Auch am Samstag bei Hertha BSC soll der Schweizer definitiv auf der Bank sitzen.