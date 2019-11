Vater und Söhne wegen grausamer Morde angeklagt

Ort des Geschehens war in allen drei Fällen Sontheim an der Brenz (Landkreis Heidenheim). Die beschauliche Gemeinde mit rund 5500 Einwohnern und einem malerischen Schloss liegt direkt an der baden-württembergischen Grenze zu Bayern. Sterbliche Überreste zumindest eines der Opfer wurden laut Staatsanwaltschaft aber auch in der fernen sizilianischen Heimat der Familie „beseitigt“. Die Anschuldigungen lesen sich ungeachtet des juristisch-sachlichen Tons wie eine Chronologie des Grauens.