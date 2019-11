Einsatztraining für den Lawinenernstfall

Die ÖAMTC-Flugrettung betreibt das „Air Rescue College“ in Wiener Neustadt. Alle Notärzte und Flugretter, die auf einem Notarzthubschrauber des ÖAMTC fliegen, durchlaufen diese Akademie. 13 rettende „Engel“ aus ganz Österreich übten am Wochenende bei einer freiwilligen Fortbildung rund um den Stützpunkt von Alpin 5 in Madseit die Abläufe von Lawineneinsätzen. Sieben Trainer kümmerten sich um die Kursteilnehmer. „Wir legen Wert auf eine hochprofessionelle Ausbildung“, erklärt Kursleiter Gerhard Hubmann diese große Zahl an „Lehrern“.