So läuft der Wahltag der Spitzenkandidaten

Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ): Die Kommunistin wird um 11 Uhr in der Pfarre Graz-Süd in Liebenau zur Wahlurne schreiten. Nach einem Mittagessen wird sie am frühen Nachmittag in ihr Büro im Grazer Landhaus kommen. Dort wird dann den Hochrechnungen entgegengefiebert, ob die KPÖ den Einzug in den Landtag schafft. Ab 16.30 Uhr ist auch Klimt-Weithaler in der Alten Universität zugegen - anschließend geht es zu den Genossen ins KPÖ-Bildungshaus in der Lagergasse.