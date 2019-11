Sensation in Salzburg! St. Pölten schockt Meister

Haaland fehlte nur zu Beginn nicht

Erling Haaland gab es für die 9.481 Zuschauer in Wals-Siezenheim diesmal nicht zu bewundern. Salzburgs Jungstar war mit Knieproblemen vom norwegischen Nationalteam zurückgekommen, soll aber am Mittwoch in Genk spielen können. An seiner Stelle begann Minamino im Angriff neben Hwang Hee-chan. Der Japaner trug sich auch als Erster in die Schützenliste ein. Landsmann Okugawa drang auf der linken Seite in den Strafraum ein. Zlatko Junuzovic traf Minamino möglicherweise am Unterarm, das Spiel lief aber weiter. Den Abpraller setzte Majeed Ashimeru an die Stange, im zweiten Versuch stocherte Minamino den Ball über die Linie.