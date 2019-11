Liensberger froh: „Endlich wieder Rennen fahren!“

„Ich bin froh, dankbar und mega happy, am Samstag wieder das tun zu können, was ich seit meiner Kindheit gerne mache: Schnell Ski zu fahren“, betonte Liensberger. Ihre Konkurrenzfähigkeit gibt derzeit noch Rätsel auf, das „größte Ziel“ will sie am Samstag aber erreichen: „Dass ich wieder Rennen fahren darf.“ In den vergangenen Wochen, das gab Liensberger zu, war für die 22-Jährige einiges zusammengekommen. „Verzwickt“ sei die Situation gewesen, die letztlich in einem Kräftemessen mit dem Verband gegipfelt hatte. „Ein richtiges Wirrwarr“, sagte Liensberger, „wo es schwer war, den Durchblick zu behalten.“ Richtig aufzuklären vermochte sie die Posse dann aber nicht. Der Blick wird bereits nach vorne gerichtet.