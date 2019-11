Dutzende Rehe gerissen: Hunde an die Leine!

Die Bilder sind so verstörend, dass wir Sie Ihnen nicht zumuten können. So ein Reh, von einem Hund geschlagen und angefressen - das ist schrecklich. „Wenn es sich um ein Muttertier handelt, dann gehen auch die verwaisten Kleinen elendiglich zugrunde“, so Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof-Saurau. „Am Land gibt es ebenso genug Fälle, in Graz ist es aber besonders arg. Und grad in der Landeshauptstadt haben Hunde wirklich genügend Plätze zum Freilaufen.“