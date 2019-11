Pferdesportverband dementiert Prunthaller-Vorwürfe

Die 63-jährige Oberösterreicherin hielt auch fest, dass ihre Tochter Victoria im Kampf um einen Olympia-Startplatz nicht bevorzugt werde. Sie sei zuversichtlich, „dass wir uns mit einer dreiköpfigen Dressur-Mannschaft für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren. Einen Einzelreiter werden wir auf alle Fälle entsenden dürfen. In beiden Fällen gilt jedoch, dass wir im nächsten Jahr alle in Frage kommenden Personen in einem Viereck in Österreich vor einem internationalen Richterkollegium gegeneinander antreten lassen, und die besten Reiter-Pferd-Paare werden dann dem ÖOC genannt“, bekräftigte Max-Theurer, die auch Vizepräsidentin des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC) ist.