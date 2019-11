Lotfi in Kuala Lumpur knapp an Turm-Finale vorbei

Der Steirer Dariush Lotfi hat am Sonntag beim Wasserspringer-Grand-Prix in Kuala Lumpur das Turm-Finale nur knapp verpasst. Mit 3.030,60 Punkten kam der 18-Jährige in eines der beiden Semifinale, in dem er sich auf 333,45 Zähler steigerte. Auf die Top-3 bzw. den Einzug ins Sechser-Finale fehlten ihm in seiner Spezial-Disziplin 11,55 Punkte. Es ist Lotfis erstes Jahr in der allgemeinen Klasse.