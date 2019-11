Acht Brandlegungen und Sachbeschädigungen geklärt

Trafostationen und Fahrzeuge auf dem ORF-Parkplatz im Visier

In der Hans-Flöckinger-Promenade versuchte der 41-Jährige, eine Trafostation der Firma A1 Telekom Austria AG sowie eine weitere Trafostation der Firma T-Mobile bzw. Magenta in Brand zu setzen. Die Ermittlungen haben dann ergeben, dass er auch für die Sachbeschädigungen an Fahrzeugen am ORF-Parkplatz verantwortlich ist.