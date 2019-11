Auch bei Rindfleisch: Heimisch kaufen ist Devise!

Mehr als 50 Prozent Importfleisch in Verkaufsregalen

Außerdem: In der Steiermark könnten wir uns zu 140 Prozent (!) mit Fleisch aus der eigenen Produktion versorgen. Mit all diesen Fakten ist der so genannte „Store-Check“ der Landwirtschaftskammer, bei dem die Herkunft unter die Lupe genommen wird, mehr als ernüchternd. „Die Verkaufsregale sind bis zu 50 Prozent mit Importfleisch aus Übersee und Osteuropa gefüllt. Meist mit Billigstfleisch“, so Kammer-Vize Maria Pein.