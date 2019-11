Der Naturschutz warnte vor Chalets

Wie konnte auf einer Grünfläche mit geschützten Biotopen am Rossberg in Neukirchen am Großvenediger ein Luxus-Chaletdorf genehmigt werden? Diese Frage stellten sich nicht nur die Bewohner, sondern auch die SPÖ in einer dringlichen Anfrage an ÖVP-Landesrat Josef Schwaiger. Die Behörden hüllen sich in Schweigen.