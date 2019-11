Glan droht Hochwasser: Straßensperren in St. Veit

Sie gelten vorerst bis Montag in der

Glangasse (zwischen Kalten Kellerstraße und OBI)

Flussgasse (zwischen Kalten Kellerstraße und Jurschitz)

am Bahnweg (zwischen Bahnweg 90 und bis zur Einbindung in die Klagenfurter Straße)

und am Glanbegleitweg (zwischen Schießstattallee und Seidlhof).



Gesperrt ist auch der Glanradweg zwischen Handelsstraße und Seidlhofbrücke.