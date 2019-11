„Hetero, weiß, Frau“: Klum findet Kritik „gemein“

Premiere im deutschen Fernsehen: Erstmals zur Primetime ist Donnerstagabend eine Show gelaufen, die sich ausschließlich um Dragqueens dreht. In „Queen of Drags“ soll am Ende der beste Travestiekünstler gekürt werden. „Es ist an der Zeit, dass die Deutschen auch mal moderner sind und sehen, was so in der Welt passiert“, beschrieb Heidi Klum den Anspruch der neuen ProSieben-Sendung. Kritik an ihrer Person sprach sie - siehe Video oben - direkt an.