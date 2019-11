Kehrt „Schlieri“ zu Kraft in die Weltelite zurück?

Wie gut Österreichs Adler heuer tatsächlich fliegen werden, wird sich ab 22. November im polnischen Wisla zeigen. Dort heißt es bei Team- und Einzelbewerb erstmals Karten auf den Tisch. „Ich würde schon sagen, dass wir mannschaftlich einen Schritt weiter sind“, sagte ein wieder fitter Michael Hayböck am Mittwoch in Innsbruck. Das jüngste Zusammentreffen eines Teams, in dem im Vorjahr nur Kraft glänzte, verlief nicht ganz wunschgemäß. Denn aus den für Mittwoch und Donnerstag geplanten, in dieser Phase raren Eisspur-Sprüngen, wurde wetterbedingt nichts. „Aber wir haben gut und viel trainiert“, so Cheftrainer Andreas Felder. „Wir sind bereit und haben bestimmt ein konkurrenzfähiges Team beisammen.“