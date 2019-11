Viel Milde vor Gericht trotz sechs Hundeattacken

Kopfschütteln bei den Opfern, Erstaunen bei Gerichtskiebitzen. Dass jener Steyrer Unternehmer, dessen Wachhunde monatelang die Gegend unsicher gemacht und Anrainer in Angst versetzt hatten, erneut nur mit einer Diversion davonkommt, sorgt für Unverständnis. Dem Mann wurde am Mittwoch im Bezirksgericht Steyr eine Geldbuße von 5040 Euro angeboten. Nimmt er an, bleibt er neuerlich ohne Vorstrafe.