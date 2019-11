Wildschwein-Plage: Warntafeln bringen Aufklärung

Durch die rasante Ausbreitung kommt es vor allem in der Nähe der Lobau in Wien-Donaustadt zu brenzligen Situationen. So wird etwa der Garten einer 106-Jährigen am Schilfweg regelmäßig von Rotten verwüstet, und auch Spaziergänger müssen sich durch waghalsige Sprünge hinter hohen Hecken verstecken.