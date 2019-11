Rapid zählt für Seidl erst nach der EM-Quali

Die heute (14.30) in Straßwalchen mit dem dem Duell gegen Gibraltar beginnt. Der vermeintlich leichteste Gruppengegner, denn es warten dann auf dem SAK-Platz Schweiz (16. 11.) und Irland (19. 11.). Aber Matthias Seidl, Stammspieler von Regionalligist Kuchl, warnt: „Wir werden keinen unterschätzen. Wenn man das macht, kriegt man gleich eine drauf“, meinte der 18-Jährige vor der Auftaktpartie gegen den Underdog. Neben Sebastian Aigner und Tobias Berger vom FC Liefering sowie Adnet-Goalie Mirel Kahrimanovic ist er einer von vier gebürtigen Salzburgern im Team. Aber Seidl steht diesmal besonders im Fokus. Weil nach der EM-Quali (die ersten zwei steigen in die nächste Runde auf) noch ein Highlight auf ihn wartet: Er wurde von Rapid zu einem Probetraining eingeladen. Eine riesige Auszeichnung für den offensiven Mittelfeldspieler, der im Sommer auch beim FC Liefering ein Thema war. „Aber leider hat es nicht ganz gereicht“, meinte Seidl. Der im Frühjahr auf jeden Fall bei Kuchl bleiben will („Da wartet die SSM-Matura“), dann aber auf eine Profikarriere hofft. „Wenn es geht, will ich die Chancen nach oben nutzen.“