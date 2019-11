Schieder verkleidet sich als sein „Lieblingsobst“

„Die Humorrichtung stimmt“

Die Kommentare unter dem Tweet fallen eher negativ aus. Die wenigsten finden, dass Schieder „ein cooler Typ“ ist, wie ein User lobend erwähnt. Die wenigsten Betrachter finden die Aktion lustig, auch wenn man in der Faschingszeit ja durchaus einmal ein Auge zudrücken könnte. So mancher äußert sich sarkastisch und gibt an, froh darüber zu sein, die EU „in den Händen fähiger und lustiger Parlamentarier“ liegen zu sehen. Ein User namens „Aristoteles“ meint frei nach SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner: „Die Humorrichtung stimmt.“