Nach Hitzeschlacht startet der Olympia-Countdown

Die Beine dafür hätte der 33-Jährige gehabt. Das Projekt scheiterte allerdings an der Unterstützung seiner Mitstreiter. „Es waren leider zu wenige Athleten die mir da beim Tempomachen geholfen haben. Zwar konnten wir in der ersten der fünf Radrunden den Rückstand auf 35 Sekunden verkürzen, nach zwei Runden hatte sich der Abstand aber auf eine Minute erhöht. Damit war klar, dass wir nicht mehr rankommen werden“, berichtet Hollaus, der dennoch nicht aufgab. „Natürlich wäre ich gerne vorne aus der Spitze weggefahren, so habe ich aber die letzten 17 Kilometer aus der Verfolgergruppe heraus so etwas wie ein Solo-Zeitfahren lanciert. Da habe ich mich wirklich sehr gut gefühlt und auch meine Leistungsdaten waren mitunter das Beste, was ich in dieser Saison auf die Straße gebracht habe. Bis zum letzten Wechsel konnte ich so noch gut 40 Sekunden auf die Gruppe an Vorsprung herausfahren.“