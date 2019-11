So tickt unser Handball-Star Janko Bozovic

Platz drei in der zweiten deutschen Bundesliga, 38 Tore in zehn Spielen, allein fünf in der vergangenen Woche beim 28:22-Sieg über den TSV Bayer Dormagen - Janko Bozovic ist mit dem VfL Gummersbach auf Kurs. 148 Mal lief der Linkshänder bereits für Österreich auf, erzielte dabei beeindruckende 393 Tore.