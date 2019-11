Austria-Krise: Präsidium mit offenem Brief an Fans

Das sieht man auch nicht alle Tage! Das Austria-Präsidium wendet sich vor dem Heimspiel gegen Mattersburg in einem offenen Brief an die violetten Fans, die zuletzt kaum Erfolgserlebnisse feiern konnten. "Uns alle eint der Wille, wieder eine starke Austria zu erleben", lautet das Motto. Die Bosse mahnen die Fans zur Vernunft.