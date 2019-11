Das sind die besten Actioncams für die Piste

Diese Kamera eignet sich hervorragend für alle, die besonders hochauflösende Bilder machen wollen. In HD sind bis zu 240 Bilder pro Sekunde möglich. Bei dieser Leistung braucht das Gerät aber auch einiges an Strom. So ist der Akku nach einigen Stunden erschöpft und die Actioncam heizt sich ziemlich stark auf. Ein weiterer Pluspunkt ist das Objektiv: Das 170-Grad-Weitwinkelobjektiv gleicht dem Blickwinkel eines Menschen und ermöglicht so die tollsten Aufnahmen.