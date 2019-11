Hammer! Das sind die ATP-Finals-Gegner von Dominic

Tennis-Ass Dominic Thiem hat bei der Auslosung am Dienstag für die ATP-Finals in London eine wahre Hammer-Gruppe gezogen (im Video sehen Sie, was er zu den Gegnern sagt). Der Lichtenwörther trifft in der Gruppe „Bjorn Borg“ auf Novak Djokovic, Roger Federer und den Italiener Matteo Berrettini. Mit dem sportkrone.at Live-Ticker verpassen Sie keinen Ballwechsel des Österreichers bei den ATP-Finals.