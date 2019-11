Disco schließt Pforten: „Zum Schutz der Anrainer“

„Die Tradition kann nicht weitergehen. Wenn Hunderte vor der Türe rauchen, ist die Situation für uns nicht mehr handhabbar. Die Nachbarn würden zu sehr darunter leiden“, sagt Andreas Mayrhofer, Betreiber der Kult-Disco Go In in Finklham in Oberösterreich. Er will mit 5. Jänner 2020 - zum 48. Geburtstag - die Türen für immer schließen. Auch in Linz gab’s einen Polizeieinsatz wegen „zu lauter Raucher“.