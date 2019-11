Tochter fand tödlich verunglückten Landwirt

„Norbert hatte eine Hütte im Wald und die Angewohnheit, dort ab und zu zu nächtigen“, weiß Bürgermeister Günther Kellnreitner, dass die Familie des Metallarbeiters und Nebenerwerblandwirts sich am Allerheiligenabend keine Sorgen machte, als der Vater nicht nach Hause kam. Erst am Vormittag des Allerseelentags sah man nach und fand denunterm abgestürzten Traktor eingeklemmten Vater im Klinglbach. Er war fünf Meter tief abgestürzt, nachdem er in einer Linkskurve von der Forststraße abgekommen war. Der Verunglückte hinterlässt seine Ehefrau, einen erwachsenen Sohn und zwei erwachsene Töchter, von denen eine ein Baby unterm Herzen trägt. „Ganz Gaflenz trauert mit der Familie“, sagt Bürgermeister Kellnreitner.