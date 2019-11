Polizei war „mit hoher Aggression konfrontiert“

„Wir waren von Beginn an mit Widerstand und hoher Aggression konfrontiert“ - so beschreibt Polizeisprecher Hans Wolfgruber die brenzlige Lage, die sich am Salzburger Rudolfskai in der Nacht auf Sonntag nach einer Massenschlägerei immer mehr zugespitzt hatte. Ein Türsteher hatte gegen 1.30 Uhr die Polizei über die Rauferei informiert, kurz darauf eskalierte die Situation auf der Fortgehmeile völlig. Die Beamten forderten umgehend Unterstützung an. Kurz darauf begannen Nachschwärmer, die Polizisten mit Flaschen und anderen Gegenständen zu bewerfen.