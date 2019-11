De Ligt trifft! Juve gewinnt Derby gegen Torino

Juventus hat mit einem Erfolg im Turiner Fußball-Derby gegen Torino den Angriff von Inter Mailand auf die Tabellenspitze der Serie A abgewehrt. Der Niederländer Matthijs de Ligt war am Samstagabend nach einem Eckball in der 70. Minute aus kurzer Distanz zur Stelle. Serienmeister Juve liegt in der Tabelle bei neun Siegen und zwei Remis nach elf Runden weiter einen Zähler vor Inter voran.