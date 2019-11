Rettungseinsatz führte zu Spielabbruch im Pongau

Die Serie der bitteren Verletzungen bei 2. Klasse Süd-Klub Muhr geht weiter. Einmal musste die Rettung schon bei den Lungauern daheim anrücken. Beim Gastspiel in Filzmoos barg ein Rettungshubschrauber einen am Knie verletzten Spieler. Und nun schlug der Verletzungsteufel bei der Macheiner-Crew in Altenmarkt beim letzten Herbstspiel erneut zu: Altenmarkt führte nach 12 Minuten mit 1:0. Als die Gäste einen Angriff einleiteten, kam ein Akteur im Zweikampf zu Fall, verdrehte sich so unglücklich, dass sich das Bein stark verdrehte. „Brutal“, war auch Altenmarkt-Trainer Berthold Steiger geschockt.