Gänsehaut! Konsel in Rom frenetisch empfangen

Der ehemalige Rapid- und Roma-Startorhüter Michael Konsel war am Samstag beim Spitzenspiel der Serie A AS Roma gegen SSC Neapel zu Besuch. Er wurde frenetisch empfangen. Die Roma-Fans sangen „Ole-Ole-Ole, Konsel, Konsel“ für ihn. Der Krone-Fußballexperte genießt also immer noch immense Popularität in der italienischen Hauptstadt. Alle Blöcke sangen mit, Michael Konsel war ziemlich gerührt. Zu Recht! Den Empfang sehen Sie hier im Video.