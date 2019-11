Niederlage für Umweltschützer an neuer F1-Strecke

Im Gerichtsstreit mit Umweltschützern haben die Verantwortlichen der Motorsport-Rennstrecke in Zandvoort (NED) erneut einen Erfolg erzielt. Die für die Austragung eines Formel-1-Rennens notwendigen Bauarbeiten dürfen planmäßig ausgeführt werden, entschied ein Gericht am Freitag in Haarlem.