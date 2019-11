Elektro-Bus als Krankentransporter im Einsatz

Als erste Bezirksstelle in Österreich setzt das Rote Kreuz Bruck-Mürzzuschlag ab sofort auch im Bereich der Krankentransporte auf Elektromobilität – mit einem speziell umgebauten Bus. Damit werden Patienten, die auf eine Sanitäts-Betreuung angewiesen sind, liegend oder sitzend in einem Tragsessel transportiert. Dieses von der Energie Steiermark unterstützte Pilotprojekt sorgt für Aufsehen, betritt man damit doch völliges Neuland. „Nachhaltigkeit durch Elektromobilität macht auch bei Einsatzorganisationen absolut Sinn. Wir wollen umweltfreundliche Mobilität ganz gezielt in jene Bereiche bringen, die bis dato noch überhaupt nicht bearbeitet wurden“, so die Vorstände Christian Purrer und Martin Graf.