Diese Hunde und Katzen suchen ein Zuhause

Pepsi vegetierte in einem Haus zusammen mit über 70 weiteren Hunden vor sich hin. Die Hunde kamen nie nach draußen und mussten in ihren eigenen Fäkalien leben. Hunger, Durst und Stress standen an der Tagesordnung. Die Halter hatten den Überblick über ihre Tiere wohl schon seit lКngerer Zeit verloren. Wir suchen für Pepsi ein ruhiges Zuhause mit viel Zeit für den kleinen Hund. Pepsi liebt es zu laufen. Kinder sind ihm nicht geheuer. Er ist bestimmt auch als Zweithund geeignet. Anfragen per Mail an hunde@gut-aiderbichl.com.