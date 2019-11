Nun macht sich Initiative für Gletscher-Ehe stark

Es gibt aktuell zwei Themen, die den Tirolerinnen und Tirolern ganz besonders unter den Nägeln brennen. Das ist zum einen der Innsbrucker Flughafen. Die Grünen haben ja gemeint, sie können eine Debatte über die Schließung des für ganz Tirol so wichtigen Unternehmens starten. Sie haben die Rechnung aber ohne die Bevölkerung gemacht – die hat ihnen nämlich postwendend gesagt, was sie davon hält: nämlich gar nichts! Das spiegelt sich auch in den vielen Leserbriefen wider, die in den letzten Tagen in unserer „Krone“-Redaktion eingelangt sind.