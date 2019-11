Das sind die Bestseller aus der Investoren-Show

Deocreme, Müslimischungen, Bratpulver - die Erfinder und Gründer der Start-ups, welche sich in der Show vorstellen, sind sehr kreativ. Nicht nur in Österreich, auch in Deutschland sind die Jungunternehmer sehr aktiv. Wir wollen Ihnen daher die besten Produkte aus der österreichischen Sendung, sowie aus dem deutschen Pendant „Die Höhle der Löwen“, vorstellen.