Ein Digitalisierungs-Schub mit Phantasie und Tempo

„Auf einem goldrichtigen Weg“

Ein Besuch in der „Gigabit City“ Frankfurt am Main, unter anderem beim größten Internetknoten Europas, wenn nicht gar der Welt, zeigt ihm und dem mitreisenden Digitalisierungs-Landesrat und Energie AG-Aufsichtsratschef Markus Achleitner (ÖVP): „Wir sind - und da bin ich stolz auf die Energie AG - bei beiden Kriterien, Phantasie wie Geschwindigkeit, in Oberösterreich auf einem goldrichtigen Weg“, so Steinecker. Das gilt vor allem im Vergleich mit anderen Bundesländern, die beim Breitbandausbau eher nach der Devise „Gemach, gemach!“ vorgehen.