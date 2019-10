Bus wird bei Ampel vom Erdboden verschluckt

Geduld haben Pendler Montagfrüh in Pittsburg im US-Bundesstaat Pennsylvania gebraucht: Ein Stadtbus ist dort nämlich in ein riesiges Senkloch gestürzt und hat in der Folge fast den ganzen Tag den Verkehr lahmgelegt. Der Fahrer und ein Passagier an Bord kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon.