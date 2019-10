In Linz entsteht digitaler Co-Pilot für Skipper

Es war eine windige, kalte und verregnete Nacht auf einer Atlantiküberquerung, in der Raphael Biancale beschloss, ein Kollisionsvermeidungs-System für Boote zu bauen. „Ich war komplett durchgefroren und mir war bewusst, dass ich nicht weiß, was im Ozean treibt“, so der Franzose, der von Linz aus Segeln sicherer machen will.